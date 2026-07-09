Durante le ultime settimane, sono stati segnalati episodi di dispetti tra Juventus e Inter, considerati non casuali. Carnevali, dirigente di una squadra, e Marotta, di un’altra, si sono confrontati sul mercato, mantenendo rapporti di amicizia al di fuori delle competizioni. Tuttavia, sul fronte delle trattative, sono emersi segnali di competizione e sfide strategiche tra i due club, con scambi di segnali e comportamenti che hanno alimentato tensioni tra le squadre.

, Carnevali e Marotta si sfidano sul mercato. Carnevali e Marotta: amici fuori, ma avversari strategici sul mercato. Juventus e Inter si ritrovano inevitabilmente a incrociare i propri destini sullo stesso terreno di trattativa, dove le manovre di disturbo e gli obiettivi condivisi sono ormai all’ordine del giorno per allestire le rose migliori possibili. Ne scrive Tuttosport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata La sessione juventina si è accesa con un fitto incontro con l’Udinese — presenti l’ad Giovanni Carnevali e il dt Ricky Massara da un lato, Gino Pozzo e il ds Nani dall’altro — per sondare diverse opportunità di mercato, tra cui Kristensen e Atta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Lucumì-Solet, dispetti tra Juventus e Inter: non è stato un caso! Cosa sta succedendo

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