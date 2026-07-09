Lucarelli e Infante le due novità | ecco la nuova stagione Mediaset

Gerry Scotti continuerà a essere protagonista su Canale 5 nella prossima stagione, confermando la sua presenza stabile dopo gli ascolti record raggiunti. Le due novità principali della nuova stagione di Mediaset sono l’arrivo di Lucarelli e Infante, che prenderanno parte a programmi di prima fascia. La rete mantiene così il suo focus su figure di spicco, puntando anche su nuovi volti per consolidare la programmazione futura.

Gerry Scotti rimarrà l’asse centrale di Canale 5 nella prossima stagione tv Mediaset. Del resto, con quegli ascolti record, non può essere diversamente. “La ruota della fortuna” spiega Pier Silvio Berlusconi, ad di Mfe- Media For Europe (di cui Mediaset fa parte) durante la presentazione della prossima stagione 20262027 avvenuta l’altro ieri sera a Cologno Monzese, “illumina tutta la rete, regalando spettatori ai programmi che vengono prima e dopo”. “Sono orgoglioso - ha aggiunto - di aver pensato di riportare in onda questo classico, una grande intuizione, che insieme a tutti gli altri programmi ci ha portato a essere il primo broadcaster italiano in termini Auditel, superando la Rai, anche se ribadisco che il nostro obiettivo non è superare i concorrenti ma fare il meglio per i nostri target”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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