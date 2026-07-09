Lombardia sui tizzoni ardenti | il suolo tocca i 41 gradi e la temperatura continua a crescere

Notizia in breve

Il suolo della Lombardia ha raggiunto i 41 gradi, con temperature in aumento. I dati di Copernicus evidenziano anomalie di +3,5 gradi nelle province orientali e di +4,4 gradi in quelle occidentali rispetto alla media tra il 1991 e il 2020. Giugno è stato sopra la media, e le previsioni per luglio indicano un ulteriore incremento delle temperature.