Lombardia sui tizzoni ardenti | il suolo tocca i 41 gradi e la temperatura continua a crescere
Il suolo della Lombardia ha raggiunto i 41 gradi, con temperature in aumento. I dati di Copernicus evidenziano anomalie di +3,5 gradi nelle province orientali e di +4,4 gradi in quelle occidentali rispetto alla media tra il 1991 e il 2020. Giugno è stato sopra la media, e le previsioni per luglio indicano un ulteriore incremento delle temperature.
9 luglio 2026 – Giugno sopra la media, ma anche per luglio le previsioni in termini di temperatura sono preoccupanti. Guardando ai dati di Copernicus rispetto alla media dei mesi di giugno nel periodo 1991-2020, si rilevano anomalie che di +3,5 gradi nelle province orientali della Lombardia e di +4,4° nella Lombardia occidentale. Nella seconda metà di giugno, in particolare, la presenza dell’alta pressione ha uno “schiacciamento” dell’aria dall’alto verso il basso, che l’ha riscaldata ulteriormente, intrappolandola nei bassi strati. Come spiegato da Matteo Zanetti, meteorologo di Arpa Lombardia, questo ha portato a temperature di 10 °C oltre... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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