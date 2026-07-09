Akram Jadid, 15 anni, gioca nel settore giovanile di una squadra di calcio e ha recentemente vinto lo scudetto U15. Nel suo percorso, ha segnato più di 600 gol, superando alcuni record precedenti. La vicenda si inserisce nel dibattito sulla legge sulla cittadinanza, nota come Ius Soli, che non è ancora stata approvata. Contestualmente, l’Italia rischia di perdere alcuni contratti legati ai progetti Yamal.

Akram Jadid ha 15 anni, gioca nel Milan, ha appena vinto lo scudetto U15 e nel settore giovanile rossonero ha segnato 600 e passa gol, persino più di un certo Camarda. Akram Jadid è un mancino che gioca a destra, un mini Lamine Yamal che se ti punta ti lascia sul posto. Akram Jadid è nato in Italia il 16 marzo 2011 e viene da Calcinato, paesino in provincia di Brescia dove vive con il fratellino Yanis, la sorella Yasmine, mamma Ghizlane e papà Rachid, ex giocatore di Serie D e in Italia dal 1991. Akram Jadid ha il passaporto marocchino grazie ai genitori, anche se in Marocco ci va solo per le vacanze. Non ha quello italiano, paese in cui è nato e cresciuto: lo potrà richiedere solo al compimento dei 18 anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Lo Ius Soli che non c'è e gli Yamal che l'Italia rischia di perdere

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