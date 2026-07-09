LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il Team Emirates impone un ritmo sostenuto Pogacar vuole la corsa dura

Da oasport.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Meno di 4 chilometri alla vetta, il gruppo affronta una salita impegnativa. Alcuni ciclisti mostrano segni di fatica nelle retrovie, mentre i leader mantengono un ritmo elevato. Il Team Emirates spinge forte, con Pogacar che mira a rendere la corsa più dura. La strada si fa ripida e il pubblico si stringe lungo il percorso, seguendo da vicino le fasi decisive della tappa.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 15:20 Poco meno di 4 chilometri allo scollinamento. Diversi corridori faticano in coda al plotone. 15:19 Ripreso in un chilometro Ben O’Connor. Gruppo maglia gialla ancora nutrito nonostante la sensibile accelerazione di Wellens. 15:16 Terminato il lavoro di Politt, tocca a Tim Wellens. Il belga cambia decisamente marcia seguendo gli ordini di capitan Pogacar. In un amen O’Connor è già nel mirino. 15:14 6 km allo scollinamento del Col d’Aspin. Ben O’Connor conserva 40 secondi di vantaggio sul gruppo maglia gialla. 15:11 Supportato da due compagni di squadra Juan Ayuso rientra sul gruppo dei migliori. 🔗 Leggi su Oasport.it

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