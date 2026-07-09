LIVE Mercato | Como è fatta anche per Yan Couto Lazio sprint per Dominguez

L’attaccante austriaco Elias Havel, 23 anni, arriva a Genova. Dopo aver completato visite mediche e firmato il contratto, si unisce alla squadra di Daniele De Rossi. La sua presentazione ufficiale è prevista nelle prossime ore. Nel mercato, si registra anche la conclusione dell’affare per Yan Couto con il Como, mentre la Lazio segue un’opportunità per Dominguez.

(f.g.) Oggi sbarca a Genova l’attaccante austriaco Elias Havel, 23 anni, che dopo le visite mediche e la firma sul contratto si metterà subito a disposizione di Daniele De Rossi. Intanto il tecnico aspetta Elliot Stroud, esterno svedese in forza al Mjallby (accordo imminente), oltre a Hamed Traoré, di proprietà dell’Olympique Marsiglia, club con cui la trattativa è aperta da tempo. (n.b.) La Lazio ha avviato una trattativa con la Dinamo Zagabria per Sergi Dominguez. Il 21enne centrale spagnolo è diventato il primo nome per sostituire Gila. La Dinamo Zagabria parte da una richiesta di 12 milioni, la Lazio punta ad aggiungere alcuni bonus all’offerta da 10 milioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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