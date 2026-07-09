L’Inter pianifica tre colpi | Curtis Jones in pole quattro nomi per la difesa

L’Inter sta lavorando a tre colpi di mercato, con Curtis Jones in cima alla lista. La squadra ha già concluso gli acquisti di un portiere e un centrocampista, ma punta ancora a rafforzare il reparto difensivo. Quattro giocatori sono stati individuati come possibili acquisti per la retroguardia, mentre il nome di Jones resta il principale obiettivo per il centrocampo. La società sta valutando anche le uscite dei giocatori attualmente in rosa.

di Francesco Aliperta Inter, le strategie di mercato nerazzurre tra l’assalto al centrocampista e i nodi sulle uscite: Jones è il primo nome. L’ Inter non ha intenzione di fermarsi dopo aver definito gli arrivi di Ivan Provedel e Anan Khalaili. Sistemati la porta e la corsia di destra, la dirigenza nerazzurra è già proiettata verso il completamento della rosa, con l’obiettivo di regalare a Cristian Chivu altri tre innesti di spessore: un centrocampista di livello internazionale, un difensore centrale di provata esperienza e un profilo giovane di prospettiva. Come svelato da Gazzetta.it, il grande sogno per la mediana ha un nome e un cognome precisi: «La priorità è Curtis Jones. 🔗 Leggi su Internews24.com

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