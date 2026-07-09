Una donna di 45 anni è morta improvvisamente dopo aver consumato una colazione ricca di zuccheri e grassi. La vittima si era svegliata alle prime luci del mattino e aveva preparato un pasto abbondante, secondo quanto riferito dai familiari. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma i tentativi di rianimarla sono stati vani. La polizia ha avviato un'indagine per accertare le cause del decesso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La colazione è un momento fondamentale per l’avvio della giornata. Al risveglio, l’organismo necessita di riattivarsi attraverso un adeguato apporto energetico e nutrizionale. Consumare questo pasto senza fretta sostiene il benessere psicofisico e permette di affrontare con maggiore lucidità gli impegni della mattinata. Al di là del valore prettamente nutrizionale, la colazione costituisce anche un’importante occasione di condivisione. Ritrovarsi a tavola, quando i ritmi quotidiani lo permettono, offre lo spazio per un momento di dialogo e serenità che influisce positivamente sulle dinamiche familiari. Perché la prima colazione è importante per la salute. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - L’importanza della prima colazione per la salute e come rito in famiglia

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