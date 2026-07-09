Licenza perpetua Windows 11 | quanto costa davvero e quale versione scegliere

Da laprimapagina.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una licenza perpetua di Windows 11 può costare da circa 100 a oltre 250 euro, a seconda del rivenditore e della versione scelta. Sono disponibili diverse opzioni, tra cui la versione Home e Pro, con differenze di funzionalità e prezzo. Sul mercato online si trovano offerte di varia natura, alcune a prezzi molto bassi, altre più costose, e la disponibilità di licenze ufficiali o meno.

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Se stai cercando una licenza perpetua Windows 11 probabilmente hai già trovato di tutto online: prezzi che vanno da pochi euro a oltre 250, siti che sembrano affidabili e altri decisamente meno, e la solita domanda di fondo che nessuno spiega bene: perché lo stesso prodotto costa così tanto o così poco a seconda di dove lo compri? Proviamo a metterlo in chiaro, senza girarci intorno. Se hai già capito quale edizione ti serve e vuoi solo vedere il prezzo, puoi acquistare direttamente windows 11 con licenza a vita e saltare al resto. Se invece vuoi capire prima cosa stai comprando (giustamente), . Cos’è una licenza perpetua di Windows 11 Una licenza perpetua, detta anche “a vita”, è un modello semplice: paghi una volta e quella copia di Windows 11 resta tua per sempre, senza canoni mensili o annuali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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COME OTTENERE WINDOWS 11 PRO | LICENZA A VITA (LIFETIME)

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