libri scolastici usati in circolo nasce la piattaforma dei comuni

Entro la fine di luglio sarà attiva la piattaforma digitale “Valdichiana Circolare”, creata dai Comuni per facilitare lo scambio di libri scolastici usati. La piattaforma permette agli utenti di mettere in vendita o scambiare i testi scolastici di seconda mano. La soluzione mira a ridurre i costi per le famiglie e a promuovere il riuso dei materiali didattici. La piattaforma sarà accessibile tramite un sito web dedicato, aperto a studenti, genitori e insegnanti della zona.

’Valdichiana Circolare’: arriva entro la fine del mese di luglio la nuova piattaforma digitale volta allo scambio dei libri scolastici usati. Inserita all’interno della sezione "Valdichiana vuol dire cultura" che comprende i principali progetti culturali finanziati dal’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, "Valdichiana circolare" coinvolgerà i dieci comuni del territorio e ha l’obiettivo di promuovere un’economia circolare attraverso il riciclo dei libri scolastici: volta quindi a ridurre gli sprechi, rappresentando così un’iniziativa capace di unire cultura, ambiente e socialità ed offrendo un servizio accessibile alle famiglie favorendo le spese per i libri scolastici, i cittadini potranno pubblicare gratuitamente annunci per mettere a disposizione il proprio materiale inutilizzato oppure ricercare quello di cui si ha bisogno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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