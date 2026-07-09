Durante la Paris Fashion Week, sono stati visti insieme l'ex principe danese e la sua fidanzata, con cui stanno insieme da quando erano adolescenti. La donna ha dichiarato che la loro relazione è iniziata al college, frequentando le stesse classi.

Nikolai e Benedikte stanno insieme da quando erano adolescenti. «La nostra storia è iniziata al college, frequentavamo le stesse classi», ha raccontato lei a Hola! tempo fa. La scuola era la Copenhagen Business School, dove lui studiava Business Administration e lei Sustainability and Management. «Per il primo anno e mezzo siamo stati solo amici, l'ho sempre trovato incredibilmente divertente e ho ammirato la sua intelligenza. Verso la fine del nostro secondo anno, mi invitò a fare un giro alla stazione di servizio locale, che, cosa interessante, era il modo in cui chiedevi a qualcuno di uscire con qualcuno nel nostro college». Un primo appuntamento decisamente insolito, avvenuto ormai nove anni fa, a cui è seguita anche un'esperienza alla Sydney’s University of Technology, dove sono rimasti per sei mesi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'ex principe Nikolai di Danimarca e la fidanzata Benedikte Thoustrup: due innamorati alla Paris Fashion Week

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Handsome Prince Who Lost His Title: Nikolai's Shocking Story | HISTORYMEDIA

Notizie e thread social correlati

I figli di Britney Spears debuttano in passerella alla Paris Fashion WeekSean Preston e Jayden James Federline, rispettivamente di 20 e 19 anni, hanno partecipato come modelli alla Paris Fashion Week.

Le migliori sneaker svelate alla Paris Fashion WeekDurante la Paris Fashion Week, si sono presentate le nuove sneaker che hanno attirato l’attenzione tra gli appassionati di calzature.

L'ex principe Nikolai di Danimarca e la fidanzata Benedikte Thoustrup: due innamorati alla Paris Fashion WeekIl ventiseienne conte modello e la sua compagna sono apparsi alla sfilata di Giorgio Armani Privé, dove hanno posato per i fotografi abbracciati e sorridenti ... vanityfair.it

Il bel conte Nikolai debutta al cinema in Svezia, ma in Danimarca i media sono scetticiSe hai già un account su Oggi o su un sito RCS (Corriere, Gazzetta, IoDonna) puoi accedere con le tue credenziali oppure con i tuoi account social. oggi.it