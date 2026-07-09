L' Emilia-Romagna nel 2045 lo studio della Regione | Aumenteranno gli over 64 i nuovi nati caleranno dell' 11% Decisivi i flussi migratori

Nel 2045, la popolazione dell'Emilia-Romagna sarà composta principalmente da persone over 64, che aumenteranno di circa il 20%. I bambini, invece, diminuiranno dell’11%. Secondo lo studio regionale, i flussi migratori avranno un ruolo decisivo nel modificare la composizione demografica. Le proiezioni si basano su dati attuali e mostrano un invecchiamento generale della popolazione nel tempo.

Nessuno sa dove saremo tra vent’anni, ma le proiezioni demografiche possono dirci oggi chi ci sarà: anziani, migranti e pochi bambini. Grazie al report realizzato dall’ufficio di Statistica della Regione, si possono conoscere gli scenari previsionali e osservare come cambierà nel tempo la popolazione emiliano-romagnola. L’edizione corrente del progetto pone come riferimento temporale, per tutti gli scenari, il periodo che va dal 2025 (anno base della proiezione) fino al 2045 e fa emergere diversi elementi interessanti. Da Piacenza a Rimini ci sono oggi 4 milioni e 462 mila persone. Secondo il report, se le tendenze attuali dovessero proseguire, nel 2045 ce ne saranno circa 4 milioni e 598 mila, poco più di 136 mila in più rispetto al presente. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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