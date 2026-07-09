Nei giorni scorsi, alle 11, una delegazione dell’associazione nazionale polizia di Stato di Ferrara, guidata dal presidente Franco Santo, ha incontrato il nuovo questore nella sala ovale della questura. La discussione si è concentrata sulla disponibilità del gruppo a collaborare con le autorità locali. La visita si è svolta in un clima di cordialità, senza ulteriori dettagli pubblicati.

Nei giorni scorsi, alle 11, una folta delegazione dell’associazione nazionale polizia di Stato Anps di Ferrara, guidata dal presidente Franco Santo è stata ricevuta nella sala ovale della questura dal nuovo questore Luigi Silipo. L’occasione è stata propizia per una reciproca conoscenza e per instaurare il necessario rapporto di collaborazione tra le parti. Oltre al questore erano presenti la capo di gabinetto della questura Luciana Fusco, il vice presidente Anps Michele ROssini, i consiglieri Anps Mauro Bagnolati, Francesco Parmeggiani e Gerardo Bevilacqua, il presidente del collegio dei sindaci revisori Mauro De Marchi, Marco Fabbri e Vanni Scapoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’associazione della polizia in questura: "Pronti a dare il nostro contributo"

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