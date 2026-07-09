L’amministratore delegato del Monaco mette in dubbio il futuro di Pogba nel club

L’amministratore delegato del Monaco, Thiago Scuro, ha suggerito che Paul Pogba potrebbe lasciare il club prima dell'inizio della prossima stagione di Ligue 1. Le sue dichiarazioni indicano un possibile addio del centrocampista francese, senza specificare tempistiche o motivazioni precise. La situazione contrattuale e le trattative sono ancora in corso, ma l’ipotesi di un’uscita di Pogba dal club è stata evidenziata pubblicamente.

Sito inglese: L’amministratore delegato del Monaco Thiago Scuro ha lasciato intendere che Paul Pogba potrebbe lasciare il club prima della nuova stagione di Ligue 1. Pogba è arrivato al Monaco lo scorso giugno, firmando un contratto biennale dopo la fine della sua squalifica per doping. Il francese ha saltato gran parte della stagione 2025-26 a causa di problemi di forma fisica. Ha collezionato solo sei presenze, tutte in Ligue 1 per appena 115 minuti, mentre non ha giocato in Champions League, essendo stato escluso dalla rosa per la fase a eliminazione diretta. Scuro ha ammesso all’inizio di quest’anno che la firma di Pogba non aveva soddisfatto le sue aspettative, e quando gli è stato chiesto se il 33enne avrebbe lasciato, ha detto a Get French Football News: “Sì, certo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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