Dopo aver partecipato ai soccorsi in Venezuela, un coordinatore del 118 di Ravenna ha raccontato che alcune persone scavavano a mani nude tra le macerie. L’aiuto fornito comprendeva anche supporto psicologico per le persone colpite dal sisma. L’esperienza si è conclusa da due giorni, lasciando un ricordo di interventi di emergenza e assistenza alle vittime. La missione ha coinvolto vari volontari e operatori sanitari, impegnati nelle operazioni di soccorso e nel fornire assistenza di base.

Simone Pirastu, coordinatore del 118 a Ravenna, è tornato da appena due giorni. Si è lasciato alle spalle un’esperienza umana e professionale che non dimenticherà: per 10 giorni infatti, dal 26 giugno allo scorso 6 luglio, ha gestito la squadra di medici e infermieri emiliano-romagnoli che ha prestato soccorso in Venezuela dopo il terremoto che il 24 giugno ha colpito il Paese, con due scosse da 7.2 e 7.5 sulla scala Richter. Al momento le vittime sono 3.685. Pirastu, come è nata la decisione di partire? "Siamo stati attivati dalla centrale operativa remota della Protezione civile che si occupa di eventi catastrofici, inclusi quelli internazionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’aiuto per il sisma in Venezuela: "C’era chi scavava a mani nude. L’assistenza anche psicologica"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il VENEZUELA rischia di fare la fine di HAITI

Notizie e thread social correlati

Il Venezuela dopo i terremoti gemelli: la gente scava a mani nude tra le macerie, arriva anche l’esercito UsaDopo il terremoto gemello, le persone cercano tra le macerie a mani nude, mentre l'esercito statunitense è arrivato nella zona.

Il Venezuela trema ancora: Caracas lotta a mani nude. Soccorsi e cure senza mezzi. Trovata morta l’italiana dispersaUna scossa di terremoto di 4,9 gradi ha colpito Caracas e La Guaira, causando crolli di edifici e danni diffusi.

Temi più discussi: Venezuela, oltre tremilacinquecento i morti per il sisma; Il regime venezuelano sta politicizzando il terremoto; L’aiuto per il sisma in Venezuela: C’era chi scavava a mani nude. L’assistenza anche psicologica; Venezuela, sisma e caos: l’opposizione contro il governo.

Grazie per il vostro aiuto presidente. I venezuelani ringraziamo lei e i vostri coraggiosi soccorritori. Ma vi chiediamo di non ringraziare il capo della dittatura venezuelana. Le migliaia di vittime di questa tragedia meritano rispetto, e il regime non dovrebbe esser - X x.com

L'India lancia 'Operazione Amistad' per aiutare il Venezuela colpito dal terremoto reddit

L’aiuto per il sisma in Venezuela: C’era chi scavava a mani nude. L’assistenza anche psicologicaSimone Pirastu per dieci giorni ha coordinato la squadra di medici e infermieri dalla regione In un punto di primo soccorso abbiamo gestito 100 accessi al giorno: è nata anche una bimba . ilrestodelcarlino.it

Venezuela, il racconto di medici e infermieri italiani: Serve tutto, tra le macerie tanti hanno dato una manoPartita dall’Emilia-Romagna per portare aiuto e supporto nelle zone del drammatico terremoto, è rientrata in Italia la squadra di medici e infermieri ... corrieredibologna.corriere.it