L’aiuto per il sisma in Venezuela | C’era chi scavava a mani nude L’assistenza anche psicologica
Dopo aver partecipato ai soccorsi in Venezuela, un coordinatore del 118 di Ravenna ha raccontato che alcune persone scavavano a mani nude tra le macerie. L’aiuto fornito comprendeva anche supporto psicologico per le persone colpite dal sisma. L’esperienza si è conclusa da due giorni, lasciando un ricordo di interventi di emergenza e assistenza alle vittime. La missione ha coinvolto vari volontari e operatori sanitari, impegnati nelle operazioni di soccorso e nel fornire assistenza di base.
Simone Pirastu, coordinatore del 118 a Ravenna, è tornato da appena due giorni. Si è lasciato alle spalle un’esperienza umana e professionale che non dimenticherà: per 10 giorni infatti, dal 26 giugno allo scorso 6 luglio, ha gestito la squadra di medici e infermieri emiliano-romagnoli che ha prestato soccorso in Venezuela dopo il terremoto che il 24 giugno ha colpito il Paese, con due scosse da 7.2 e 7.5 sulla scala Richter. Al momento le vittime sono 3.685. Pirastu, come è nata la decisione di partire? "Siamo stati attivati dalla centrale operativa remota della Protezione civile che si occupa di eventi catastrofici, inclusi quelli internazionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Il VENEZUELA rischia di fare la fine di HAITI
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Sono rientrati nelle scorse ore con volo militare atterrato a Pratica di Mare i prime cinque sanitari toscani che erano partiti il 26 giugno per portare aiuto alle popolazioni colpite dal devastante sisma in Venezuela. L’intero gruppo ha operato sotto il coordinamen facebook
Grazie per il vostro aiuto presidente. I venezuelani ringraziamo lei e i vostri coraggiosi soccorritori. Ma vi chiediamo di non ringraziare il capo della dittatura venezuelana. Le migliaia di vittime di questa tragedia meritano rispetto, e il regime non dovrebbe esser - X x.com
L'India lancia 'Operazione Amistad' per aiutare il Venezuela colpito dal terremoto reddit
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