Alle 18 del 8 luglio, l’autore ha concluso di leggere commenti sul Comunicato Finale del vertice Nato di Ankara, dopo aver ascoltato le dichiarazioni di Trump prima dell’inizio dei lavori. La sua analisi evidenzia come la volatilità dell’ex presidente statunitense imponga all’Europa un cambio di passo. Nessun dettaglio sulle dichiarazioni, solo il focus sulla reazione e il contesto del vertice, senza approfondimenti sulle conseguenze o sui contenuti specifici delle dichiarazioni.

Sono le 18 del giorno 8 luglio e ho appena finito di leggere alcuni commenti al Comunicato Finale del vertice Nato di Ankara, dopo aver letto in mattinata le dichiarazioni rilasciate da Trump prima dell’avvio dei lavori. C’è davvero da rimanere confusi e frastornati: questa mattina il Potus si è scagliato senza freni contro tutti coloro che ostacolano, peggio, che non facilitano il conseguimento dei suoi obiettivi dichiarati, che si tratti dell’aggressione all’Iran, come dell’ambizione ad impadronirsi della Groenlandia. Sul tema delle spese della difesa Trump ripete ossessivamente cifre di fantasia sull’onere che nei decenni gli Stati Uniti... 🔗 Leggi su Formiche.net

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© Formiche.net - La volubilità di Trump impone un salto di qualità all’Europa. Scrive Camporini

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