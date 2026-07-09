Sarà l’amministratore delegato e direttore generale di Banca Monte dei Paschi di Siena, Luigi Lovaglio, ad aprire sabato 11 la decima edizione de “ La Terrazza Incontri ”, la rassegna che fino al 13 settembre trasformerà piazza della Repubblica di San Casciano dei Bagni in un salotto a cielo aperto dedicato ai grandi temi dell’attualità. L’incontro inaugurale assume un significato particolare in una fase cruciale per il sistema bancario. Tra il riassetto del settore del credito, le sfide della finanza e le operazioni che stanno ridisegnando gli equilibri bancari, Lovaglio dialogherà con il giornalista Pino Di Blasio sul presente e sul futuro della banca più antica del mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’La Terrazza’ con vista. Un’estate di Incontri

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Elevated Panoramic Views | 2100 Crestview Dr, Laguna Beach

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