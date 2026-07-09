Sempre più persone scelgono i treni notturni rispetto ai voli, portando al rilancio di rotte ferroviarie di questo tipo. Questi treni sono considerati più sostenibili e spesso più economici, oltre a offrire praticità, evitando lunghe attese negli aeroporti e arrivando direttamente nel centro città. La tendenza si osserva su diverse tratte, con un crescente interesse per i viaggi notturni come alternativa ai voli a lunga percorrenza.

È meglio dell’aereo dal punto di vista della sostenibilità ambientale, è tendenzialmente più economico, ma è anche più pratico, visto che evita le lunghe attese nei terminal e porta dritto al centro città. Non solo: è affascinante. Il treno è tornato ad essere il mezzo ideale per i viaggi lunghi da molti punti di vista. Tuttavia, lo sviluppo delle infrastrutture e l’adeguamento delle tariffe non sempre procedono alla stessa velocità della domanda complessiva. Viaggiare da sole: le cinque destinazioni più sicure al mondo X Leggi anche › Verso Parigi in treno, riapre la tratta chiusa dal 2023 La rinascita dei treni notturni in Europa. Per supportare chi sceglie questo modello di mobilità, sono nate iniziative volte a fare chiarezza sull’offerta transnazionale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La scelta di sempre più persone a utilizzare le rotaie rispetto ai cieli spinge il rilancio dei treni che viaggiano di notte. Ecco le rotte più interessanti

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