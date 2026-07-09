La Santa Sede ha annunciato iniziative per favorire commerci più equi e il trasferimento di tecnologie, con l’obiettivo di ridurre la povertà. Si prevede di migliorare l’accesso ai finanziamenti agevolati, sostenere sistemi commerciali più giusti e facilitare programmi di alleggerimento del debito. Nessun dettaglio su tempi o modalità specifiche.

Edoardo Giribaldi – Città del Vaticano Migliorare l’accesso ai finanziamenti agevolati, promuovere sistemi commerciali più equi, facilitare il trasferimento di tecnologie e l’avanzamento di iniziative significative per quanto riguarda l’alleggerimento del debito. Sono queste le soluzioni proposte dalla Missione permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite per fare fronte alla “più grande sfida globale”, quella della povertà. La dichiarazione è stata pronunciata ieri, 8 luglio, in occasione del dibattito del Forum Politico di Alto Livello (HLPF) del 2026 focalizzatosi sull'accelerare il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) nei Paesi africani, nei Paesi meno avanzati (LDC), nei Paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare (LLDC) e nei Paesi a reddito medio (MIC). 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - La Santa Sede: commerci equi e trasferimento di tecnologie per sradicare la povertà

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