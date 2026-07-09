la samb deve ricostruire la spina dorsale

Notizia in breve

La squadra sta lavorando per rinforzare tre aree chiave: difesa, centrocampo e attacco. In particolare, si cerca un difensore centrale, un play maker e un attaccante. Per il ruolo di difensore centrale, ci sono diversi nomi sul tavolo, ma nessuna ufficializzazione ancora. La società sta valutando le opzioni disponibili per completare il reparto e migliorare la rosa in vista delle prossime partite. Non sono state rese note le candidature specifiche o le trattative in corso.