La Samb deve ricostruire la spina dorsale
La squadra sta lavorando per rinforzare tre aree chiave: difesa, centrocampo e attacco. In particolare, si cerca un difensore centrale, un play maker e un attaccante. Per il ruolo di difensore centrale, ci sono diversi nomi sul tavolo, ma nessuna ufficializzazione ancora. La società sta valutando le opzioni disponibili per completare il reparto e migliorare la rosa in vista delle prossime partite. Non sono state rese note le candidature specifiche o le trattative in corso.
Difensore centrale, play maker di centrocampo e attaccante. Questi i tre obiettivi di mercato della Samb. Per il primo ruolo sono diversi i nomi che circolano. A partire da Nicolò Gigli dell’Arezzo. Un elemento di provata affidabilità ma che viaggia su cifre d’ingaggio che non rientrano nei piani economici del club del Riviera delle Palme. Senza dimenticare, poi, che il difensore toscano è seguito anche dalla Reggiana che vuole costruire un organico che possa puntare alla promozione diretta in Serie B. E poi ecco Alberto Rizzo della Union Brescia al quale, però, il club lombardo sembra deciso a rinnovare il contratto. C’è stato, poi, anche abboccamento con il Benevento per Daniel Borghini, ma nulla di più. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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