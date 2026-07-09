La Russia ha vietato le esportazioni di gasolio, a causa della scarsità causata dagli attacchi ucraini alle raffinerie. La decisione è stata presa mercoledì da uno dei principali paesi produttori ed esportatori di petrolio al mondo, per assicurare l’approvvigionamento sul mercato interno. La misura mira a contenere la carenza di gasolio nel paese.

Mercoledì la Russia, uno dei principali produttori ed esportatori di petrolio al mondo, ha vietato le esportazioni di gasolio per garantirne l’approvvigionamento interno. Gli attacchi ucraini delle ultime settimane alle raffinerie di petrolio hanno provocato carenze di carburanti in varie parti del paese. In molte regioni erano già stati imposti razionamenti e sono state segnalate ore di coda alle stazioni di servizio per fare rifornimento, con un conseguente aumento dei prezzi. Il divieto rimarrà in vigore almeno fino al 31 luglio, ma le forniture ad altri paesi previste da accordi governativi già in vigore, come quello con la Mongolia, saranno esenti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Segui gli aggiornamenti su Russia.

© Ilpost.it - La Russia ha vietato le esportazioni di gasolio, che scarseggia a causa degli attacchi ucraini contro le raffinerie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Russians are abandoning their cars at gas stations; gas stations are out of gasoline and diesel fuel

Notizie e thread social correlati

Le reti dei pescatori italiani fanno da scudo contro i droni di Putin. Un “mantello” che salva le vite degli ucrainiLe reti dei pescatori italiani vengono utilizzate come protezione contro i droni di un paese straniero.

Meloni: Da Russia crudeli attacchi contro civili ucraini, non possiamo volgere sguardo altroveIl 15 giugno 2026, un rappresentante ha dichiarato che ci sono stati attacchi russi contro civili ucraini e che non si può ignorare questa situazione.

Temi più discussi: Putin aspetta gli Usa dopo l’Iran, ma la benzina sta per finire; Vietato allontanarsi da Mosca. La Russia taglia le importazioni dall'Armenia; Dai frutti di bosco all'acqua minerale. Così Mosca punisce la nuova Armenia; Crisi del carburante in Russia: gli attacchi ucraini mettono in difficoltà Putin.

La Russia ha vietato tutte le esportazioni di diesel per garantire l'approvvigionamento interno dopo gli attacchi ucraini alle raffinerie. (Reuters) - X x.com

Perché la Russia ha lasciato questa zona al Kazakistan? reddit

La Russia è a secco. Putin vieta l'export di gasolio e corre a comprarlo all'esteroLa situazione sta sfuggendo di mano: code lunghissime alle pompe, risse tra automobilisti e anche i politici restano a piedi. Putin impone il blocco ... huffingtonpost.it

Vietato allontanarsi da Mosca. La Russia taglia le importazioni dall'ArmeniaPesce, frutta, acqua, vino, cognac, ortaggi: aumentano le restrizioni commerciali russe sulle importazioni armene, usate come arma di pressione per impedire ... huffingtonpost.it