Durante il concerto di Rosalía, una cantante è apparsa a sorpresa sul palco e ha fatto una rivelazione inedita, sorprendendo i presenti. Nel corso del Lux Tour, diverse star si sono alternate sul palco, tra cui Lola Young, Karol G e Maggie Rogers, che hanno partecipato al momento di confidenza. La cantante ha condiviso un messaggio personale davanti al pubblico, attirando l’attenzione di fan e spettatori presenti. La scena si è conclusa con applausi e entusiasmo tra il pubblico.

Chappell Roan è apparsa a sorpresa durante un concerto di Rosalía, dove si è lasciata andare ad una rivelazione inedita stupendo i fan. Nel corso del Lux Tour, sono state tante le star che hanno condiviso il palco con la popstar spagnola, come Lola Young, Karol G e Maggie Rogers, che hanno partecipato al momento confessione. Nel concerto tenutosi all’ Oakland Arena, è stata la voce di Pink Pony Club a dare la sua rivelazione alla protagonista del live. Rosalía ha invitato la collega a sputare il rospo, ricordando un flirt nato durante la pandemia, cresciuto attraverso tre mesi di comunicazione online prima di trasformarsi in un vero appuntamento a Los Angeles. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La rivelazione di Chappell Roan durante il concerto di Rosalía

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Laneway, WA 2026 - Chappell Roan, Wolf Alice, Wet Leg

Notizie e thread social correlati

Mac Cosmetics, in arrivo la collezione di rossetti creata con Chappell RoanUna nuova collezione di rossetti di Mac Cosmetics è stata annunciata, creata in collaborazione con la cantautrice scelta come nuovo volto della linea...

Olivia Rodrigo ha annunciato il festival di beneficenza (tutto al femminile) “Daisy Chain Fields”: con lei Chappell Roan, Stevie Nicks e molte altreOlivia Rodrigo ha annunciato il festival benefico “Daisy Chain Fields”, dedicato esclusivamente a artiste femminili.

Sono stato io, Chappell Roan non c’entra nulla: l’addetto alla sicurezza ammette di aver rimbalzato la figlia di 11 anni del calciatore Jorginho, fan dell’artistaColpo di scena sul caso della piccola fan, figlia 11enne della stella del calcio brasiliano Jorginho Frello, di Chappell Roan rimbalzata (a detta del campione) dalla sicurezza della cantante. La ... ilfattoquotidiano.it

Jorginho contro Chappell Roan: La sua guardia del corpo ha fatto piangere mia figlia di 11 anni. La replica della cantanteUn incontro casuale in hotel di San Paolo, alla vigilia del festival musicale itinerante Lollapalooza Brasil, si è trasformato in un caso mediatico. Il calciatore Jorginho, centrocampista del Flamengo ... vanityfair.it