La promessa anticipazioni al 18 luglio | Angela è scomparsa

Da 2anews.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Angela è scomparsa e la sua assenza viene segnalata come misteriosa. La scomparsa è avvenuta tra il 12 e il 18 luglio, secondo le anticipazioni. La notizia sta attirando l’attenzione di chi segue la vicenda. Non sono ancora stati forniti dettagli sulle circostanze o sulle ricerche in corso. La scomparsa di Angela resta sotto indagine, senza ulteriori aggiornamenti disponibili al momento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La promessa, anticipazioni dal 12 al 18 luglio. La misteriosa scomparsa di Angela tiene tutti con il fiato sospeso. La misteriosa scomparsa di Angela tiene tutti con il fiato sospeso. Non essendo rientrata a palazzo per la notte, scattano immediatamente le ricerche. Don Cristóbal organizza le operazioni nei terreni circostanti, ma impedisce a Curro di prendervi parte, alimentando il malumore del giovane. Preoccupato per il destino della ragazza, Curro affronta Lorenzo, che respinge ogni accusa. Il capitano, però, assume un atteggiamento ben diverso con Leocadia: le confessa infatti di aver rapito Angela e la ricatta, promettendo di rivelarne il nascondiglio soltanto se acconsentirà al matrimonio con la figlia. 🔗 Leggi su 2anews.it

la promessa anticipazioni al 18 luglio angela 232 scomparsa
© 2anews.it - La promessa, anticipazioni al 18 luglio: Angela è scomparsa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

La Promessa - Anticipazioni 13 Giugno 2026 - LORENZO VUOLE SPOSARE ANGELA E SCIOCCA LEOCADIA

Video La Promessa - Anticipazioni 13 Giugno 2026 - LORENZO VUOLE SPOSARE ANGELA E SCIOCCA LEOCADIA

Notizie e thread social correlati

La Promessa, anticipazioni dal 13 al 19 luglio: Angela scompare, nuovi sospetti e tensioni a PalazzoDal 13 al 19 luglio, le puntate di La Promessa mostrano il personaggio di Angela che scompare, generando sospetti tra i protagonisti.

La Promessa, anticipazioni dal 29 giugno al 5 luglio: Curro e Angela più uniti e Martina pronta a partireDal 29 giugno al 5 luglio, la soap “La Promessa” mostra Curro e Angela più vicini, mentre Martina si prepara a partire.

Temi più discussi: La Promessa anticipazioni 5 luglio: Angela e Curro si fidanzano, Manuel rischia tutto; La Promessa, le trame dal 6 al 12 luglio 2026; La Promessa, anticipazioni 3 e 4 luglio: Leocadia mente ad Angela, Vera riceve una brutta notizia; La Promessa, le trame della settimana dal 13 al 19 luglio.

angela la promessa anticipazioni alLa promessa, anticipazioni al 18 luglio: Angela è scomparsaLa promessa, anticipazioni dal 12 al 18 luglio. La misteriosa scomparsa di Angela tiene tutti con il fiato sospeso. 2anews.it

La Promessa dall'11 al 17 luglio 2026: Angela scompare, Don Lorenzo l'ha rapitaVediamo le anticipazioni delle puntate de La Promessa in onda dall'11 al 17 luglio 2026. Ecco le anticipazioni episodio dopo episodio della Soap di Rete 4. msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web