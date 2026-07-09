La promessa anticipazioni al 18 luglio | Angela è scomparsa
Angela è scomparsa e la sua assenza viene segnalata come misteriosa. La scomparsa è avvenuta tra il 12 e il 18 luglio, secondo le anticipazioni. La notizia sta attirando l’attenzione di chi segue la vicenda. Non sono ancora stati forniti dettagli sulle circostanze o sulle ricerche in corso. La scomparsa di Angela resta sotto indagine, senza ulteriori aggiornamenti disponibili al momento.
La promessa, anticipazioni dal 12 al 18 luglio. La misteriosa scomparsa di Angela tiene tutti con il fiato sospeso. La misteriosa scomparsa di Angela tiene tutti con il fiato sospeso. Non essendo rientrata a palazzo per la notte, scattano immediatamente le ricerche. Don Cristóbal organizza le operazioni nei terreni circostanti, ma impedisce a Curro di prendervi parte, alimentando il malumore del giovane. Preoccupato per il destino della ragazza, Curro affronta Lorenzo, che respinge ogni accusa. Il capitano, però, assume un atteggiamento ben diverso con Leocadia: le confessa infatti di aver rapito Angela e la ricatta, promettendo di rivelarne il nascondiglio soltanto se acconsentirà al matrimonio con la figlia. 🔗 Leggi su 2anews.it
La Promessa - Anticipazioni 13 Giugno 2026 - LORENZO VUOLE SPOSARE ANGELA E SCIOCCA LEOCADIA
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