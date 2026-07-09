la posizione migliora

In Albania, il concerto di Kanye West si è rivelato un insuccesso con poche vendite di biglietti a causa dei prezzi elevati. Il governo ha stanziato 4 milioni di euro per evitare che l’evento venga cancellato. Nel frattempo, quattro stati negli Stati Uniti hanno richiesto una multa di 1.4 trilioni di dollari contro Meta, per la mancata tutela dei minori.

Albania, il concerto di Kanye West è un flop: pochi biglietti venduti (troppo cari), Edi Rama stanzia 4 milioni per non farlo saltare. E scoppia la protesta Mancata tutela dei minori, 4 Stati Usa hanno chiesto una multa da 1400 miliardi contro Meta. Il colosso: “Sanzione senza precedenti” Trump torna ad attaccare gli alleati: “Italia pessima. Spagna senza speranza e Groenlandia problema”. Ma poi dice di avere “ricevuto tanto amore” Brindisi, c’era una volta l’accoglienza: braccianti regolari sistemati nel vecchio impianto di rifiuti vietato per il rischio di esplosioni Roma, 8 lug.(Adnkronos) - Sono stati annunciati oggi mercoledì 8 luglio i candidati alla 78esima edizione degli Emmy Awards 2026, i riconoscimenti più importanti dell'industria televisiva, destinati alle migliori produzioni del piccolo schermo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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