La parola al Teatro Sarzana sarà una stagione tra tradizione e futuro

Da lanazione.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Teatro Impavidi di Sarzana ospiterà nove spettacoli tra luglio e agosto, con una programmazione che unisce tradizione e innovazione. La stagione si apre con una serie di rappresentazioni che affrontano il tema di cosa significhi “prendere la parola”. La presentazione ufficiale si è svolta ieri mattina, con la partecipazione della direttrice generale degli Scarti e dell’assessore comunale.

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Sarzana, 9 luglio 2026 –  “Cosa significa prendere la parola?”. Questa la domanda che attraverserà tutti i nove spettacoli che andranno a comporre la nuova stagione di prosa del Teatro Impavidi, presentata ieri mattina dalla direttrice generale degli Scarti Giulia Moretti e dall’assessore Giorgio Borrini. In arrivo, a partire da novembre, spettacoli di grande teatro tra tradizione e contemporaneità, con uno sguardo sempre rivolto ai nuovi linguaggi sperimentali. Ad aprire la stagione, martedì 3 e mercoledì 4 novembre, alle 20.30, saranno due grandi attori come Umberto Orsini e Massimo Popolizio con ‘Prima del Temporale’, un ritratto d’artista delicato e potente che attraversa la storia del nostro Paese dal dopoguerra a oggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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