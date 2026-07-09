Un vaccino sviluppato per bloccare il fentanyl prima che raggiunga il cervello è in fase di studio. La sostanza è responsabile di decine di migliaia di morti annuali negli Stati Uniti e rappresenta la maggior parte delle overdose da oppioidi. In Italia, il fentanyl è stato al centro di un furto di 80 fiale dall’Ospedale israelitico di Roma. La ricerca mira a creare un’alternativa per contrastare l’epidemia di droga legata a questa sostanza.

Il fentanyl è diventato il simbolo della più devastante epidemia di droga dell’epoca moderna. Negli Stati Uniti provoca decine di migliaia di morti ogni anno ed è ormai responsabile della maggior parte dei decessi per overdose da oppioidi, mentre in Italia è alla ribalta delle cronache per il furto di 80 fiale dall’Ospedale israelitico di Roma. La sua potenza è tale da renderlo fino a cinquanta volte più forte dell’eroina e circa cento volte più potente della morfina. Bastano quantità infinitesimali per deprimere il centro del respiro e provocare un arresto respiratorio in pochi minuti. Da anni la comunità scientifica cerca strategie capaci di limitarne gli effetti. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La nuova arma contro il fentanyl: un vaccino che blocca la droga prima che arrivi al cervello

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