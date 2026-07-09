La Newsletter di Gestire la scuola | ore 8 e 30 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a Dirigenti collaboratori del DS DSGA e segreterie

Da orizzontescuola.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Ogni mattina alle 8:30, nella casella di posta elettronica vengono inviate le notizie relative alla gestione scolastica. La newsletter, disponibile dal lunedì al venerdì con eventuali edizioni straordinarie nel fine settimana, si rivolge a dirigenti, collaboratori del dirigente scolastico, DSGA e segreterie. La comunicazione fornisce aggiornamenti quotidiani su questioni operative e amministrative del settore scolastico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dal lunedì al venerdì (possibili edizioni straordinarie il sabato e la domenica), ricevi nella tua casella di posta elettronica gli aggiornamenti quotidiani. Direttamente nella tua e-mail alle 8,30 del mattino: notizie tecniche, scadenze, guide normative, circolari e documenti, video e webinar, sia gratuiti che per gli abbonati alla nostra rivista “Gestire la scuola“. Ricevi troppe email? Iscriviti al nostro canale Telegram “Gestire la scuola” Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Come passavano le giornate gli esseri umani antichi senza lavoro

Video Come passavano le giornate gli esseri umani antichi senza lavoro?

Argomenti più discussi: Online il numero di giugno della newsletter SFIM; La Newsletter di Gestire la scuola: ore 8 e 30 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a Dirigenti, collaboratori del DS, DSGA e segreterie; Il nuovo calendario delle newsletter di Gazzetta.it: da oggi il mercoledì c'è il Calciomercato; Dentro l'hotspot di Lampedusa, con gli occhi dei migranti.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web