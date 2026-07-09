La moglie di Vannacci scende in campo | Vi spiego com’è andata davvero
Una donna ha pubblicato un video sul lungomare di Viareggio in cui spiega la propria versione dei fatti riguardanti un episodio coinvolgente un uomo noto. Il filmato è diventato virale sui social, suscitando numerosi commenti e reazioni. La donna fornisce dettagli sulla situazione, rispondendo a dichiarazioni precedenti e chiarendo alcuni aspetti dell’accaduto. La vicenda ha attirato l’attenzione di utenti online e media locali.
Un filmato registrato sul lungomare di Viareggio è diventato rapidamente virale sui social, alimentando una lunga serie di commenti e reazioni. Nel video compaiono Roberto Vannacci e la moglie Camelia Mihailescu durante una serata in città; secondo quanto riportato nelle ricostruzioni circolate online, al loro passaggio un gruppo musicale avrebbe eseguito “Bella Ciao”. La diffusione delle immagini ha dato origine a un caso mediatico, con particolare attenzione rivolta a un gesto attribuito a Mihailescu: il dito medio rivolto verso alcune persone presenti. L’episodio, estrapolato dal contesto, è stato ripreso da numerose condivisioni e interpretazioni. 🔗 Leggi su Tvzap.it
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