La moglie di Vannacci scende in campo | Vi spiego com’è andata davvero

Da tvzap.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna ha pubblicato un video sul lungomare di Viareggio in cui spiega la propria versione dei fatti riguardanti un episodio coinvolgente un uomo noto. Il filmato è diventato virale sui social, suscitando numerosi commenti e reazioni. La donna fornisce dettagli sulla situazione, rispondendo a dichiarazioni precedenti e chiarendo alcuni aspetti dell’accaduto. La vicenda ha attirato l’attenzione di utenti online e media locali.

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Un filmato registrato sul lungomare di Viareggio è diventato rapidamente virale sui social, alimentando una lunga serie di commenti e reazioni. Nel video compaiono Roberto Vannacci e la moglie Camelia Mihailescu durante una serata in città; secondo quanto riportato nelle ricostruzioni circolate online, al loro passaggio un gruppo musicale avrebbe eseguito “Bella Ciao”. La diffusione delle immagini ha dato origine a un caso mediatico, con particolare attenzione rivolta a un gesto attribuito a Mihailescu: il dito medio rivolto verso alcune persone presenti. L’episodio, estrapolato dal contesto, è stato ripreso da numerose condivisioni e interpretazioni. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - La moglie di Vannacci scende in campo: “Vi spiego com’è andata davvero”
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