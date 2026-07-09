Un commento di Magdi Cristiano Allam ha suscitato polemiche per aver criticato l’Islam. La sua riflessione, pubblicata online, ha provocato reazioni di sdegno e accuse di islamofobia. La discussione si concentra sulla libertà di espressione e sui limiti delle opinioni pubbliche, specialmente quando si tratta di religione. Nessuna modifica legale o sanzione è stata annunciata, ma le polemiche sono arrivate subito.

Ci sono interventi destinati a lasciare il segno perché affrontano uno dei temi più delicati e controversi della società contemporanea. È il caso delle parole pronunciate da Magdi Cristiano Allam, giornalista e scrittore, che in un intervento diffuso sui social ha rilanciato una domanda destinata ad alimentare il dibattito pubblico: perché in Italia e in Europa è considerato normale criticare il cristianesimo, la Chiesa, il Papa e perfino Gesù Cristo, mentre quando il confronto riguarda l’Islam, il Corano o Allah sembra prevalere il silenzio? Secondo Allam, questa differenza di atteggiamento non sarebbe casuale, ma dettata dalla paura. Una paura che, a suo giudizio, avrebbe progressivamente limitato la libertà di espressione, inducendo molti a evitare qualsiasi critica all’Islam per il timore delle possibili conseguenze. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La libertà di espressione non può avere due pesi e due misure: la riflessione di Magdi Cristiano Allam sull’Islam

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