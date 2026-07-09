L’Aquila ha celebrato il suo ruolo di Capitale Italiana della Cultura, mentre un’opera letteraria riflette lo spirito identitario della città e la sua vocazione universale. La geografia umana descritta dall’autore si intreccia tra radici abruzzesi e orizzonti globali, rappresentando un mosaico di memorie e culture.

di Fiorella Franchini * Nell’anno in cui L’Aquila celebra il suo storico ruolo di Capitale Italiana della Cultura, la letteratura del territorio risponde con un’opera che ne incarna profondamente lo spirito identitario e, al tempo stesso, la vocazione universale. Personaggi e Persone. 99 profili, memorie e ricordi (2005 – 2025), One Group Edizioni, si presenta non come una semplice silloge biografica, ma come un vero e proprio atto di resistenza intellettuale ed etica contro l’oblio. Attraverso una sapiente architettura narrativa che ha richiesto vent’anni di gestazione, Goffredo Palmerini, giornalista e scrittore, mette in scena una... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - La geografia umana di Goffredo Palmerini, il mosaico della memoria tra radici abruzzesi e orizzonti globali

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