La Ferrari scopre la pista di Madrid | tutte le curiosità sul nuovo tracciato

Il circuito di Madrid, chiamato Madring, è stato ufficialmente inaugurato da una monoposto del Mondiale. Il 13 settembre si terrà qui il Gran Premio di Spagna. La pista si estende su un'area ancora da definire e presenta un layout ancora non divulgato. La Ferrari ha partecipato alla prima uscita ufficiale del tracciato, che sarà sede della gara nel prossimo calendario. La data e la località sono state comunicate dalle autorità sportive.

Il Madring, il nuovissimo circuito di Madrid dove il prossimo 13 settembre si correrà il GP di Spagna, è ora stato ufficialmente battezzato da una monoposto del Mondiale. È stata la Ferrari, con Charles Leclerc, a prendere oggi la via del tracciato che è stato costruito a tempo di record attorno al centro espositivo Ifanema della capitale iberica. La Ferrari ha approfittato dell'opportunità concessa dal regolamento sui 200 km effettuabili come filming day per scoprire le curve della nuova pista e ovviamente raccogliere dati che saranno utili in vista della gara di metà settembre. Nel pomeriggio Leclerc lascerà il posto a Lewis Hamilton. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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