La convention di Rimini | Ecco l’intelligenza artigiana
Durante la convention di Confartigianato Emilia-Romagna al Palacongressi di Rimini, un robot umanoide ha accolto le centinaia di partecipanti. L’evento si intitola “Ecco l’intelligenza artigiana” e si concentra sul ruolo dell’intelligenza artificiale nel settore artigiano. La presenza del robot è stata una delle principali attrazioni della giornata. La discussione si è focalizzata sulle sfide tecnologiche e sull’uso dell’intelligenza artificiale nelle imprese artigiane.
L’intelligenza artigiana sfida il futuro. Ad accogliere le centinaia di associati alla convention di Confartigianato Emilia-Romagna al Palacongressi di Rimini è un robot a grandezza d’uomo. O quasi. Ha la voce del segretario regionale Amilcare Renzi ed è il simbolo plastico di una transizione che non deve spaventare. L’automa snocciola subito la traiettoria e la forza dei numeri dell’associazione sul territorio: 42.000 aziende associate a livello regionale, circa 320 sedi operative e un esercito di 3.100 funzionari al servizio del tessuto produttivo. "Vedere questo auditorium pieno fa effetto", ammette Renzi dal palco, tracciando la rotta in un momento storico complesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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