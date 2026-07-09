La convention di Rimini | Ecco l’intelligenza artigiana

Notizia in breve

Durante la convention di Confartigianato Emilia-Romagna al Palacongressi di Rimini, un robot umanoide ha accolto le centinaia di partecipanti. L’evento si intitola “Ecco l’intelligenza artigiana” e si concentra sul ruolo dell’intelligenza artificiale nel settore artigiano. La presenza del robot è stata una delle principali attrazioni della giornata. La discussione si è focalizzata sulle sfide tecnologiche e sull’uso dell’intelligenza artificiale nelle imprese artigiane.