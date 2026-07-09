La casa nella prateria la recensione | Netflix riporta in vita un classico con intelligenza e cuore

Netflix ha pubblicato una nuova serie basata sui romanzi semi-autobiografici di Laura Ingalls Wilder, riproponendo così la storia della famiglia nella prateria. La produzione si rifà alla serie televisiva degli anni '70, ma si concentra sui libri originali, evitando di limitarsi alla nostalgia. La serie segue le vicende di una famiglia che si trasferisce in una piccola comunità rurale, mantenendo un tono fedele al materiale di partenza. La narrazione si svolge attraverso episodi che descrivono le sfide quotidiane e la vita in campagna.

Ci sono storie che attraversano le generazioni senza perdere il loro valore. La casa nella prateria appartiene a questa categoria. Dopo il successo della storica serie con Michael Landon, Netflix sceglie di tornare ai romanzi semi-autobiografici di Laura Ingalls Wilder con un adattamento che avrebbe potuto limitarsi a vivere di nostalgia. Invece sceglie una strada più difficile: rispettare lo spirito dell’opera originale, aggiornandone lo sguardo senza snaturarne l’identità. Il risultato è una serie che non cerca mai di essere cinica o provocatoria. Racconta la frontiera americana attraverso gli occhi di una bambina, ma senza ignorarne le contraddizioni, alternando momenti di leggerezza familiare a riflessioni più mature sul prezzo del progresso, sulla povertà e sul significato di costruire una comunità. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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