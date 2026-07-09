Il trasferimento di Madja Khalaili all’Inter sembra essere ormai sfumato. Il padre dell’attaccante ha confermato che non ci saranno più trattative, definendo la settimana come “terribile”. Aggiunge che un rappresentante del club ha chiamato Khalaili, assicurandogli che avrebbe avuto la titolarità, ma alla fine l’accordo non si è concretizzato. La trattativa sembra essere definitivamente conclusa.

di Andrea Greco . Segui le ultimissime. Madja Khalaili, padre di Anan Khalaili, ha rotto il silenzio confermando la definitiva chiusura dell’affare con l’ Inter. Il genitore del prossimo laterale della Beneamata ha ufficializzato il buon esito della trattativa, svelando, ai microfoni di 103FM, i retroscena decisivi che permetteranno al calciatore di mettersi subito a disposizione di Cristian Chivu per l’inizio del ritiro estivo dei nerazzurri. ULTIMISSIME CHIUSA – « Stanno cercando di convincermi a volare per assistere alla firma, ma preferisco che faccia tutto da solo. Avevo detto che non avrei parlato finché non fosse stato tutto definito. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Khalaili stava per sfumare? Il papà: «Settimana terribile! Chivu lo ha chiamato: gli ha assicurato la titolarità»

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