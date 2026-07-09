Juve altra telenovela Kolo Muani | il Psg è osso duro

La trattativa tra Juventus e Paris Saint-Germain per l’acquisto di Randal Kolo Muani prosegue da diverse settimane, con difficoltà legate alle richieste del club francese. La società parigina si è mostrata irremovibile sulle condizioni economiche, rendendo difficile trovare un accordo. La Juventus ha avanzato diverse offerte senza ancora ricevere una risposta positiva, mentre le parti continuano a negoziare senza esito definitivo. La situazione resta aperta e soggetta a ulteriori sviluppi.

Torino, 9 luglio 2026 - La trattativa tra Juventus e Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani continua a trasformarsi in una delle telenovele più lunghe e complicate di questo mercato estivo. E’ praticamente la seconda stagione della serie dopo quella dell’estate 2025. Settimane di contatti, incontri e rilanci, ma il club bianconero si è visto respingere anche l'ultima proposta presentata dall'amministratore delegato Giovanni Carnevali, segno che tra le parti resta ancora una distanza significativa, soprattutto sulla valutazione economica dell'attaccante francese. La volontà della Juventus è chiara: riportare a Torino un giocatore che, nella sua precedente esperienza in bianconero, ha dimostrato di poter fare la differenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Juventus, da Sorloth a Kolo Muani: possono arrivare entrambi

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