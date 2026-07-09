Jannik Sinner sperimenta una novità verso Djokovic | com’è andato l’allenamento a Wimbledon

Jannik Sinner ha affrontato un allenamento a Wimbledon prima della semifinale contro Novak Djokovic, in programma venerdì 10 luglio alle 14.30 sul Campo Centrale. La giornata di vigilia precede il match decisivo, con il tennista italiano che ha provato alcune strategie in vista dell’incontro. Nessuna informazione sulle modalità dell’allenamento o sui risultati ottenuti. La sfida tra i due si svolgerà nel pomeriggio, con Sinner che si prepara a scendere in campo.

Giornata di vigilia per Jannik Sinner, che venerdì 10 luglio (secondo match a partire dalle ore 14.30 sul Campo Centrale) affronterà il serbo Novak Djokovic nella semifinale di Wimbledon. Il fuoriclasse altoatesino sarà chiamato ad alzare il proprio livello di gioco rispetto a quello esibito nelle prime cinque partite sui sacri prati londinesi se vorrà prevalere nei confronti del 24 volte Campione Slam e accedere all’atto conclusivo, in modo da continuare a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Il campione in carica ha rifinito la propria preparazione con un’intensa sessione di allenamento sul Campo 3, diverso dunque dal Campo 2 di Aorangi Park che aveva calcato alla vigilia dei precedenti turni. 🔗 Leggi su Oasport.it

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