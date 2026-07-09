Nella sesta tappa del Tour de France 2026, la squadra italiana non ha ottenuto risultati significativi. Tiberi non si è fatto vedere, mentre si è affidata al gregario Piganzoli per un possibile piazzamento. La frazione ha attraversato il Tourmalet, una delle salite più impegnative del percorso, seguita da una discesa tecnica sui Pirenei e un finale su pendenze meno ripide a Gavarnie-Gèdre.

La sesta tappa rappresentava il primo vero snodo del Tour de France 2026, visto che proponeva il sempre durissimo Tourmalet (una delle salite più iconiche del ciclismo mondiale) e la discesa molto tecnica sui Pirenei, per arrivare poi a Gavarnie-Gèdre con un finale su pendenze decisamente meno aspre. Tadej Pogacar ha sciorinato una lezione di ciclismo, infliggendo un distacco di due minuti e mezzo a Jonas Vingegaard e di tre minuti a Paul Seixas, Remco Evenepoel, Isaac Del Toro. L’Italia ha assistito da lontanissimo e non riesce a essere protagonista in questa edizione della Grande Boucle. Antonio Tiberi si era presentato alla corsa a tappe... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Italia inesistente al Tour de France. Tiberi non pervenuto, ci si affida al gregario Piganzoli per un piazzamento

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