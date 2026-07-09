Isola dei Famosi non arriverà in TV? Spunta una nuova ipotesi

L’Isola dei Famosi potrebbe non andare in onda come previsto su Canale 5. Secondo voci non confermate, una nuova ipotesi coinvolge la piattaforma Infinity, di proprietà di un grande gruppo televisivo. Mediaset starebbe valutando questa possibilità, che porterebbe a un cambio di formato e distribuzione. La decisione finale non è ancora stata annunciata e nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata.

Isola dei Famosi, cambia tutto? Spunta l’ipotesi Infinity: ecco perché Mediaset ci starebbe pensando. L’Isola dei Famosi potrebbe tornare, ma in una veste completamente diversa da quella a cui il pubblico è abituato. Dopo settimane di indiscrezioni sul futuro del reality, nelle ultime ore emerge un nuovo scenario che, se confermato, rappresenterebbe una piccola rivoluzione per Mediaset. Leggi anche Ascolti tv, i dati dell’8 luglio 2026 L’indiscrezione lanciata da Lorenzo Pugnaloni riporta: “Come avrete già letto, per #IsoladeiFamosi si attende fine 2026 o inizi 2027 per la messa in onda. Lollo aggiunge un’indiscrezione in merito alla messa in onda. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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ISOLA DEI FAMOSI 2026 RIVOLUZIONE TOTALE: NUOVA LOCATION E ADDIO DIRETTA

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Isola dei Famosi, la nuova edizione in onda solo su Mediaset Infinity? L’indiscrezioneSembra che Mediaset stia valutando di mandare in onda la nuova edizione de L'Isola dei Famosi solo su Mediaset Infinity. msn.com