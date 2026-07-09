Isola dei Famosi 2026 quando va in onda? Interviene Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi ha annunciato che l’Isola dei Famosi 2026 potrebbe andare in onda tra la fine di aprile e l’inizio di maggio 2026. La produzione si sta organizzando per la nuova stagione dei reality Mediaset, che si inserisce nel palinsesto 2026-2027. La data di debutto non è ancora ufficiale, ma si ipotizza che il programma possa partire nel primo trimestre dell’anno prossimo. Le decisioni definitive saranno comunicate nelle prossime settimane.

L’Isola dei Famosi 2026 quando va in onda: ecco le ipotesi sulla data di debutto e le scelte di Mediaset. La nuova stagione dei reality Mediaset inizia a prendere forma in vista del 20262027. Tra conferme, possibili rivoluzioni e strategie ancora in fase di definizione, il Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi saranno due dei programmi più attesi di Canale 5. Ma quale sarà il calendario scelto per la loro messa in onda? Ecco le decisioni al vaglio di Pier Silvio Berlusconi. Le anticipazioni sui prossimi Palinsesti Mediaset 20262027 sono già iniziate a circolare grazie alle indiscrezioni diffuse dal giornalista Davide Maggio, che avrebbe svelato in anteprima parte della programmazione dei principali reality di Canale 5. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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