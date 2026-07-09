Un automobilista ha investito un motociclista e si è allontanato senza fermarsi, ieri nel tardo pomeriggio a Montevarchi, in viale Cadorna. La Polizia Locale ha successivamente individuato l’auto coinvolta nel sinistro. Non ci sono ancora dettagli su eventuali feriti o sulle condizioni del motociclista. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica e identificare il conducente.

Arezzo, 09 luglio 2026 – Rischia conseguenze penali l'automobilista che nel tardo pomeriggio di ieri ha urtato una motocicletta in viale Cadorna, a Montevarchi, per poi allontanarsi senza fermarsi a prestare soccorso. Nell'impatto è rimasto ferito un motociclista di 61 anni, trasportato in codice giallo con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale di Careggi. L'incidente si è verificato poco dopo le 18 lungo la Strada Regionale 69, all'altezza di Montevarchi Nord. Dopo l'urto con l'autovettura, il motociclista è caduto sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Terranuova Bracciolini che, dopo aver prestato le prime cure e stabilizzato il ferito, hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Investe un motociclista e fugge, individuata l'auto: indaga la Polizia Locale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

INSEGUIMENTO A CERIGNOLA, MA L'AUTO DELLA POLIZIA SI SCHIANTA

Notizie e thread social correlati

Ubriaco in auto investe motociclista e pedone poi fuggeUn uomo ubriaco alla guida ha investito un motociclista, che si trova in condizioni critiche in ospedale, e un pedone, rimasto ferito in modo meno...

Incidente a Milano in via Carnia, ucraino ubriaco investe con la Mercedes motociclista e pedone e fugge, arrestato - VIDEOUn uomo ucraino, alla guida di una Mercedes, ha investito un motociclista e un pedone poco prima della mezzanotte in via Carnia a Milano.

Temi più discussi: Incidente alla Grotta Rossa. Investe motociclista e scappa . Rintracciata dalla polizia locale; RIMINI: Investe un motociclista e fugge, caccia al pirata della strada; In Val di Zoldo la polizia locale si arma: dall’11 luglio avrà la pistola; In una settimana segnalati a Verona oltre 21 mila veicoli senza revisione e più di 5 mila privi di assicurazione.

Ubriaco investe a Milano un motociclista e un pedone e scappa, arrestato. Uno dei feriti è in condizioni molto gravi, indagini della Polizia locale #ANSA - X x.com

Ubriaco investe a Milano un motociclista e un pedone e scappa, arrestato(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Ha travolto un motociclista che ora lotta per la vita in ospedale e poi un pedone, che ha avuto lesioni meno gravi, fuggendo senza prestare soccorso. Il conducente dell'auto ... corrieredellosport.it

Incidente alla Grotta Rossa. Investe motociclista e scappa. Rintracciata dalla polizia localeScontro auto-moto alle 23 di venerdì sul cavalcavia. La conducente, indagata, è una 34enne peruviana ... msn.com