Inghilterra | Nessun limite a ciò che Bellingham ‘stimolante’ può ottenere dice Rogers

Notizia in breve

Morgan Rogers ha dichiarato che Jude Bellingham può raggiungere qualsiasi traguardo con la maglia dell’Inghilterra, sottolineando che non ci sono limiti alle sue possibilità. La frase è stata pronunciata in un contesto di entusiasmo e fiducia, senza ulteriori dettagli o commenti aggiuntivi. La discussione si è concentrata sulle potenzialità del giocatore, senza riferimenti a eventi specifici o altri aspetti del suo percorso.