Inghilterra | Nessun limite a ciò che Bellingham ‘stimolante’ può ottenere dice Rogers
Morgan Rogers ha dichiarato che Jude Bellingham può raggiungere qualsiasi traguardo con la maglia dell’Inghilterra, sottolineando che non ci sono limiti alle sue possibilità. La frase è stata pronunciata in un contesto di entusiasmo e fiducia, senza ulteriori dettagli o commenti aggiuntivi. La discussione si è concentrata sulle potenzialità del giocatore, senza riferimenti a eventi specifici o altri aspetti del suo percorso.
2026-07-09 00:01:00 Il web non parla d’altro: Morgan Rogers dice che non c’è “nessun limite” a ciò che Jude Bellingham è in grado di ottenere con l’Inghilterra. Bellingham è stato una delle stelle della corsa dell’Inghilterra ai quarti di finale della Coppa del Mondo, di recente mettendo a segno una prestazione sensazionale nella vittoria per 3-2 sul Messico all’Azteca, che lo ha visto segnare due gol. I suoi quattro gol e le sue impressionanti prestazioni in Nord America arrivano dopo un dibattito sul suo posto da titolare prima del torneo, con molti che hanno suggerito al centrocampista dell’Aston Villa Rogers di contestare il suo posto da titolare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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