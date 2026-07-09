Un incendio vicino ai binari ha causato l’interruzione del traffico ferroviario tra Roma e Pisa, nel pomeriggio di giovedì 9 luglio. L’incendio si è sviluppato tra Cecina e Vada, in provincia di Livorno, provocando gravi disagi e blocchi sulla linea. La circolazione ferroviaria è stata sospesa, senza dettagli su eventuali feriti o cause. La situazione è rimasta critica per diverse ore.

Gravi disagi nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 luglio, sulla linea ferroviaria Roma-Pisa: la circolazione è stata interrotta a causa di un incendio sviluppatosi in prossimità dei binari tra Cecina e Vada, in provincia di Livorno. Per consentire l’intervento dei soccorsi e operare in condizioni di sicurezza, la circolazione ferroviaria è stata sospesa e diversi convogli sono rimasti fermi lungo la tratta, inclusi treni Frecciarossa, Italo e Intercity. La criticità è amplificata dal fatto che, in questi giorni, numerosi treni dell’alta velocità vengono instradati sulla direttrice tirrenica per bypassare la chiusura del nodo ferroviario di Firenze, interessato da lavori in programma fino a domani. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Tvzap.it - Incendio sui binari in Italia, situazione grave: traffico bloccato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Attentato”. Incendio sui binari in Italia: treni bloccati, enormi ritardiUn incendio ha interessato i binari di una linea ferroviaria in Italia, causando il blocco dei treni e ritardi significativi.

Incendi ad Agnano: traffico bloccato sulla Tangenziale di Napoli, situazione critica.Due incendi sono scoppiati quasi contemporaneamente sulla Tangenziale di Napoli vicino al casello di uscita di Agnano, in direzione Capodichino.

Temi più discussi: Roma, incendio vicino ai binari della linea Orte-Fiumicino: non ci sono feriti; Fiamme sui binari della Fl1 a Villa Spada: in graduale ripresa la circolazione dei treni; Maxi incendio a Roma, 4 fronti di fuoco a Fidene. Il fumo blocca i treni; Sterpaglie in fiamme lungo i binari a Santo Stefano, treni bloccati sulla Codogno-Piacenza.

Se una persona mi avesse detto che dopo aver vissuto tutto questo si sarebbe ritrovata, alla stazione successiva, appena salita sul nuovo treno, di nuovo bloccata a causa di un incendio sui binari/vicino non ci avrei mai creduto eppure è ciò che mi è successo x.com

Incendio sui binari della linea Roma – Pisa: treni Frecciarossa e Italo fermi e ritardi di oltre 140 minutiBloccati sui binari da due ore Frecciarossa e Italo che in questi giorni vengono instradati proprio su questo percorso per evitare la chiusura del nodo ... fanpage.it

Fiamme sui binari della Fl1 a Villa Spada: in graduale ripresa la circolazione dei treniUn incendio rapido, alimentato da cumuli di rifiuti e materiali di risulta accatastati a ridosso dei binari, ha imposto la sospensione della circolazione tra ... roma.repubblica.it