Quasi mille persone e 15.000 euro per la ricerca sul tumore al seno: la prima edizione ‘ Corri per la Vita ’ di Meldola centra tutti i suoi obiettivi. Circa 1000 persone che hanno corso o camminato per dare una mano alla ricerca oncologica consegnando così all’ Irst ‘Amadori’ Irccs 15.000 euro, tutti destinati a finanziare un progetto di ricerca sul tumore al seno. "Il valore di questa iniziativa sta nell’aver dimostrato che sport, solidarietà e ricerca possono correre insieme. Ognuno secondo il proprio passo, come hanno fatto le centinaia di partecipanti lungo il percorso, ma tutte e tutti verso lo stesso traguardo. Quando percorsi così diversi si incontrano, nascono risultati come quello che festeggiamo oggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In mille ’di corsa per la vita’. All’Irst 15mila euro per la ricerca

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Si parla di: In mille ’di corsa per la vita’. All’Irst 15mila euro per la ricerca; Dalla corsa alla ricerca: consegnati 15.000 euro all’Irst grazie a Corri per la Vita.

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