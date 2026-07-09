Nel primo pomeriggio di ieri, nelle campagne di Castelfiorentino, un incendio ha bruciato circa 20 ettari di terreni incolti e sterpaglie. Le fiamme si sono propagate rapidamente, coinvolgendo un'ampia area di campagna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono state segnalate persone ferite o danni ad altre proprietà.

CASTELFIORENTINO – Paura nel primo pomeriggio di ieri (8 luglio) nelle campagne di Castelfiorentino per un vasto incendio che ha mandato in fumo circa 20 ettari di terreni incolti e sterpaglie. Il rogo è divampato intorno alle 15 in località Rimorti, una zona collinare non distante dal tracciato della nuova strada regionale 429. Le fiamme, alimentate dal vento e dalla secchezza della vegetazione, s i sono pericolosamente avvicinate ad alcune abitazioni della zona, ma il tempestivo intervento dei soccorritori ha evitato il peggio. Il fronte del fuoco è stato prontamente arginato e tenuto sotto controllo dalle squadre di terra, tanto che non si è resa necessaria alcuna evacuazione dei residenti, né si sono registrate ripercussioni o blocchi alla viabilità lungo la vicina Sr429. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - In fumo 20 ettari di terreni incolti e sterpaglie nelle campagne di Castelfiorentino

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