impossibile non tuffarsi a capofitto nella tendenza

Durante l’estate 2026, la tendenza di colore si sposta dal tradizionale blu e azzurro verso una tonalità di acquamarina. Questa sfumatura, chiara e trasparente, si fa notare come elemento distintivo nel guardaroba estivo. La scelta di questa nuance si traduce in un nuovo modo di interpretare i colori della stagione, portando una ventata di freschezza e novità nel settore della moda.

T ra il blu del mare e l’azzurro del cielo, la moda dell’estate 2026 sceglie una terza via: l’acquamarina. Limpida e avvolgente, questa sfumatura porta una ventata di freschezza nel guardaroba. E, declinata su abbigliamento e accessori, si appresta a illuminare ogni outfit grazie ai suoi irresistibili riflessi cristallini. Grigio d’estate: come abbinare il colore chic nei giorni più caldi X Leggi anche › Dal navy all’azzurro cielo: perché il blu resta il colore più amato, anche nell’estate 2026 Già avvistata sulle passerelle di stagione, ora conquista anche la moda street style: indossata in versione total look oppure come accento prezioso su scarpe e borse, la sfumatura turchese è la nuova nuance preferita delle fashion addicted. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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