Immissioni in ruolo dove svolge l’anno di prova il docente assunto con riserva Legge 68

Chi viene assunto in ruolo con riserva ai sensi della Legge 681999 è tenuto a svolgere l’anno di formazione e prova nella scuola assegnata al momento della nomina. Questo vale anche per chi ha ottenuto l’assunzione tramite la riserva prevista dalla legge. La disposizione si applica indipendentemente dal fatto che l’assunzione sia avvenuta con riserva o meno.

Anche chi viene assunto in ruolo beneficiando della riserva prevista dalla Legge 681999 deve svolgere l’anno di formazione e prova nella scuola assegnata al momento della nomina. Lo chiarisce Simone Craparo, dirigente nazionale della Gilda degli Insegnanti, rispondendo al quesito di una docente con un figlio piccolo e titolare anche di Legge 104. Per le immissioni in ruolo ordinarie non è possibile chiedere un trasferimento immediato dopo la presa di servizio. “Chi entra come riservista della Legge 68 dovrà svolgere l’anno di prova nella scuola in cui è stato assegnato”, spiega Craparo. Esiste tuttavia la possibilità di differire lo svolgimento dell’anno di prova. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Immissioni in ruolo docenti, facciamo chiarezza su fasi, graduatorie e tempistiche

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