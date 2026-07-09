Il ritorno di Virtuoso & Belcanto La rassegna dal 21 luglio al 2 agosto
Dal 21 luglio al 2 agosto torna “Virtuoso & Belcanto”, una rassegna musicale che coinvolge diverse generazioni, luoghi e culture. La manifestazione si propone come un evento che celebra la musica attraverso performance e incontri, senza limitarsi a un semplice festival. La programmazione include vari artisti e appuntamenti, con un focus sulla valorizzazione delle tradizioni musicali e sulla contaminazione tra stili differenti. La rassegna si svolge in più località e si rivolge a un pubblico eterogeneo.
Non un semplice festival, ma un incontro tra generazioni, luoghi e culture diverse, unite da una profonda passione per la musica. Torna, per l’undicesima edizione, Virtuoso & Belcanto, la rassegna che anche quest’anno trasformerà Lucca in un palcoscenico internazionale dove la grande tradizione musicale si rinnova grazie al dialogo tra maestri di fama mondiale e oltre duecento giovani talenti provenienti da ogni parte del mondo. Saranno oltre 40 gli appuntamenti in programma dal 21 luglio al 2 agosto, tra concerti, eventi speciali, pagine rare del repertorio e grandi classici senza tempo. La nuova edizione è stata presentata ieri mattina... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Cara Preside Terra terra ed io aggiungo Cuore cuore, hai dato un esempio di insegnamento virtuoso ed esemplare, per i nostri tempi non facile da seguire, ma l'unica via per un ritorno all'insegnamento educazionale, quello che parte ed arriva al cuore. Un g facebook
Mentre scrivo questa riflessione sto ascoltando per la (credo) sesta volta Aurora, l'ultimo disco - il ventiquattresimo in studio - degli Yes. Premessa quasi inutile: stiamo parlando di una formazione totalmente diversa rispetto a quelle classiche. Dei fondatori è r - X x.com