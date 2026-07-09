Il ritorno di Virtuoso & Belcanto La rassegna dal 21 luglio al 2 agosto

Notizia in breve

Dal 21 luglio al 2 agosto torna “Virtuoso & Belcanto”, una rassegna musicale che coinvolge diverse generazioni, luoghi e culture. La manifestazione si propone come un evento che celebra la musica attraverso performance e incontri, senza limitarsi a un semplice festival. La programmazione include vari artisti e appuntamenti, con un focus sulla valorizzazione delle tradizioni musicali e sulla contaminazione tra stili differenti. La rassegna si svolge in più località e si rivolge a un pubblico eterogeneo.