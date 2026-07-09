Il primo falò di confronto di Temptation Island che fa tanto male tra errori e consapevolezze

Da metropolitanmagazine.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il primo falò di confronto di Temptation Island, uno dei partecipanti ha cercato di ridurre la tensione dicendo alla propria partner che era molto bella e che ogni giorno aveva visto un suo video, dichiarando di essere stato male.

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Al falò di confronto a Temptation Island, Gabriele prova subito a disinnescare la tensione. La guarda e le dice: «Sei veramente bellissima. Ogni giorno vedevo un tuo video, sono stato male. Eravamo qui per un’esperienza, per uscire insieme o lasciarci per sempre». Poi arrivano le scuse: «Spesso ho atteggiamenti e modi troppo esagerati e io ti devo chiedere scusa di tante cose. Non pretendo nulla da te perché capisco di essermi comportato male». Il nodo, però, resta quello:  la vicinanza di Sara a un altro ragazzo. Gabriele lo ammette senza giri di parole: «Tu dal secondo giorno ti sei avvicinata a questo ragazzo e la cosa mi ha fatto male. Io, Saretta, impazzisco per te. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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