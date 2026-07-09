Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Da quifinanza.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il prezzo del PUN per il 9 luglio 2026 si attesta a 0,1537 euro per chilowattora. Nella giornata precedente, il prezzo minimo è stato di 0,1373 euro alle 13, mentre il massimo di 0,2019 euro si è registrato alle 21.

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Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica per oggi, 09 Luglio 2026, si attesta a 0,1537 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (08 Luglio 2026), il prezzo minimo registrato è stato di 0,1373 €kWh alle ore 13, mentre il massimo ha raggiunto 0,2019 €kWh alle ore 21. Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate essere quelle centrali della giornata (dalle 12 alle 15), mentre il picco di costo si è verificato in serata, tra le 20 e le 22. Queste oscillazioni orarie rappresentano un elemento chiave per chi desidera ottimizzare i propri consumi e risparmiare sulla bolletta elettrica.... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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