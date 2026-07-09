Il presidente di Sony ha venduto una quota significativa delle sue azioni pochi giorni dopo l’annuncio di una strategia aziendale che punta a ridurre l’attenzione sui prodotti fisici. Il tempismo delle vendite ha suscitato sospetti, anche se non sono stati forniti collegamenti ufficiali tra le due mosse. La vendita delle azioni rappresenta una percentuale rilevante della partecipazione del presidente nella società, mentre Sony continua a riformulare il proprio focus di mercato.

Forse è solo un caso, anche se il tempismo appare un po’ sospetto. A pochi giorni dall’annuncio del progressivo allontanamento dal fisico, il presidente di Sony ha deciso di cedere una parte corposa delle proprie azioni della società. Hiroki Totoki, infatti, ha venduto il 56,5% delle azioni in suo possesso. Il presidente di Sony ha venduto il 56,5% delle sue azioni. Perché potrebbe non significare nulla?. È possibile che la scelta di abbandonare i supporti fisici a favore del digitale potrebbe essere la strategia che ha spinto il presidente a vendere una parte sostanziosa delle azioni di Sony. L’operazione, effettuata il 3 luglio di quest’anno, ha riguardato 225. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il presidente di Sony ha venduto molte delle sue azioni: c’entra con la nuova strategia aziendale?

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Sony e il dematerializzato. reddit

lei seguita a sfoggiare la sua ignoranza in fatto di leggi. che è il motivo per cui ci si è accorti che è una sòla. tutti se ne sono accorti al mondo, tranne i politici e i giornalisti di sinistra. x.com